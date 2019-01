Balsai Móni és Tenki Réka lesz az RTL Klub két új sorozatának főszereplője

Tavasszal indul az RTL Klub két új, sötétebb hangulatú sorozata, a Mellékhatás és az Alvilág – írja a Kreatív Online.

Az Alvilág a holland Penoza című krimisorozat formátumát adaptálja, a hétrészes sorozat rendezője Ujj Mészáros Károly, főszereplője pedig Balsai Móni lesz.

„A kicsit sötétebb, kicsit krimisebb vonal régóta érdekelt minket. Ennek az első megjelenése lesz nálunk az Alvilág. Ez nem egy Mi kis falunk, hanem egy maffiatörténet, egy krimi, sötétet kíván az utcán is, más műsoridőt, és ezért másfajta elvárások vannak vele szemben, de természetesen azt várjuk, hogy sikeres legyen, és ezt nézzék a legtöbben, amikor adásba kerül” – mondta a SorozatWikinek adott interjújában Kolosi Péter, az RTL Magyarország vezérigazgató-helyettese.

Szintén az idei év első felében mutatják be a teljesen magyar fejlesztésű Mellékhatást is, amelynek központi témája a béranyaság lesz. A Tenki Réka és Nagy Zsolt főszereplésével készülő szériáról Kolosi azt mondta, hosszú ideig fejlesztették, és végül teljesen más lett, mint amilyennek először elképzelték.

Az RTL más saját gyártásokkal is készül 2019-re, a hírek szerint egy az Oltári csajokéhoz hasonló stílusú telenovellát is indítanak, illetve még ebben az évben elindulhat egy újabb heti sorozat is.