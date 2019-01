Leukémiás gyereken segít Szalai Ádám futballista

A Nemzeti Sportra hivatkozva írja a Blikk, hogy Vietorisz Áront december 27-én diagnosztizálták leukémiával, Szalai Ádám válogatott labdarúgó pedig a gyógyulás körülményeinek megteremtésében segít a családnak. Áron egyébként a Debrecen utánpótláskorú focistája, a gyógyulásához elengedhetetlen steril körülmények biztosítása pedig jelentős kiadásokkal jár.

A 14 éves kisfiú édesapja kénytelen volt otthagyni munkahelyét, hogy ápolni tudja beteg gyermekét, így szinte lehetetlen előteremteni azt a pénzt, ami a gyermek ápolásához és a mindennapi kiadásokhoz szükséges. Itt jön képbe Szalai és a Játékidő Alapítvány adománya. Szalait egy rosszízű, de szerencsésen véget ért családi történet is motiválja.

„Édesanyám 1999. augusztus 11-én került be a kórházba, és 2000. májusában kapta az utolsó kezelését. Azon a napon legyőzte a leukémiát. Élete legnagyobb győzelme volt. Remélem, hogy a példája Áronnak is erőt ad a gyógyuláshoz, ezért is tartottam annyira fontosnak, hogy személyesen találkozzunk” – írta.