Pataki Attila: „A kor nem érdem, csak állapot”

Idén lesz 20 éves a hazai sztárok kedvenc bálja, a Story Gála. A szervezők sok különlegességgel készülnek: a helyszín a Szépművészeti Múzeum lesz, ami meg is adja az est alaphangulatát, de persze sok meglepetésre számíthatnak a vendégek. A jelen alkalom miatt több híresség is felköszöntötte a rendezvényt, legutóbb például Pataky Attila, akitől most is elgondolkodtató beszédet hallhattunk.

„A kor nem érdem, csak állapot” – hangzott el a zenész szájából, aki ezután boldog születésnapot is kívánt a rendezvénynek.