Istenes Bencét biztosan nem ismered fel ezen a képen

Istenes Bencének jól alakul a karrierje, Németországban is rengeteg ajánlata van, emellett pedig itthon is számos produkcióban számítanak rá. A műsorvezető azonban még nem tudja, hogyan tovább, mindenesetre ezt a gondolkodási időt a családjának szenteli. Bence most karrierje kezdetéről mutatott egy pár fotót, alig ismertük fel!

„Találtam pár képet a gépemen a VIVA-s korszakomból. 2008-2009!!! Úristen, h néztünk ki” – írta Istenes Bence a fotóihoz, amelyeken rajta kívül többek között Éder Krisztián, vagyis SP és Ada is szerepel.