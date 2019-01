Óriásit csattant korcsolyázás közben az Irigy Hónaljmirigy zenésze

A műjégről egyenesen a kórházba vezetett Kabai Laci útja, aki a kelleténél kicsit magabiztosabban állt a jégre több év kihagyás után. Pedig a zenész tinédzser korában nagy koris volt, de úgy tűnik, ez nem olyan, mint a biciklizés. “Barátokkal mentem jégre, és konkrétan estem-keltem. Még mindig nem tudok a jobb oldalamon aludni. Nem akartam elhinni, hogy ennyire berozsdáltam, így több régi kunszttal is próbálkoztam” – vázolta fel a baleset előzményeit Kabai a Blikknek.

A dobos egy ilyen kunszt után érkezett teljes testsúlyával a bal csuklójára, ami szerencsére “nem reccsent”, de épp eléggé fájdalmas volt, hogy egy orvosi vizitet indokoljon. “Négy oldalról is megröntgeneztek, a sebész is megvizsgált, de pontosan most sem tudni, mi történt. Végül “súlyos zúzódás” lett a diagnózis, és tíznapos pihentető gipszet kaptam” – mesélte a mirigyes, akinek könyékig borítja kötés az alkarját.