Jakupcsek Gabriella korát csak tippelni lehet

Amikor besétált a Reggeli stúdiójába, nem győztek bókolni Jakupcsek Gabinak, aki mosolyogva fogadta a megjegyzéseket. Gyakorlatilag az első mondatok után kiderült, hogy nem a pihenés miatt ragyog a műsorvezető. Ahogyan néhány hónapja az NLCafénak is mesélte, rengeteg a dolga.

„Részben írok, van egy cégem, amelyben tréningeket tartok, és kommunikációs munkákat vállalok, ezt megtartottam, szóval ez része az életemnek. Azért bevallom, emellett jobban be tudtam osztani az időmet, így mindenkinek azt ajánlom, hogy kellenének olyan időszakok, amikor nem érzi, hogy kényszerből, muszájból csinál valamit. Ez egy nagyon fontos dolog” – mondta el nekünk Jakupcsek Gabi, és most a Reggeliben az új könyvéről is szó esett, amit hamarosan le kell tennie a kiadó asztalára, és ő csak úgy tud írni, ha teljesen kiüríti a naptárát, és csakis az írásra koncentrál. Azt viszont cáfolta, amikor Peller Mariann arisztokratikusan rendezettnek nevezte.

„Nálam, ha körülnézel, akkor mindenhol rend van, de ha kihúzol egy fiókot, akkor ami ott van…”

Ha már születésnap, azért ez is szóba került. Gabi elmesélte, hogy kedvesnek tartja, amiért köszöntik őt reggel óta és különböző írások is születtek, de igazán eddig senki nem találta el a korát.

„Én azt gondolom, hogy legyen ez kvízkérdés ma. Mert ez nem foglalkoztat. Engem az érdekel, mennyi időm van még, tehát mire mennyi időm van még. Mert mikor érdekli az embert a kor, amikor kislány, mert akkor mindig nagyobb akar lenni. Aztán mindig kötik valamihez, ott az oktatásügy. Csak amikor iskolás vagy, akkor tudod, hány éves vagy. Utána még egyszer érdekes, amikor szülnöd kell. Aztán soha többet.”

Jakupcsek Gabriella a születésnapja kapcsán mesélt az RTL Klub Reggelijében: