Bereczki Zoltán új háza egy új család alapja

Egy ideje már várta Bereczki Zoltán a költözést, az albérletében nem érezte magát otthonosan. Új házában azonban első naptól azt érzi, minden a helyére került, ebben az is segített neki, hogy régi emlékektől is megszabadult. A BEST magazinnak mutatta meg először az otthonát, és érdekes részleteket is elárult.

“Szerintem van még bőven hely, és van lehetőség, egyáltalán nem tartom rideg férfilakásnak az otthonomat, sőt kifejezetten úgy érzem, hogy ez a ház lehet egy új család alapja. Készen állok arra is, hogy átalakítsak dolgokat, hogy a mostani tévésarok legyen a stúdióm, és a mostani stúdió legya a másik gyerekszoba” – mesélte a magazinnak Bereczki Zoltán, aki nem véletlekül költözött éppen egy olyan helyre, ahol két kocsinak is van hely és bővíthető a ház is.

Lánya, Zorka maga alakítgatja a saját kis birodalmát, ami akkor is megmarad, ha bővül a család. Erről és még sok más magánéleti részletről mesélt a színész BEST magazinnak.