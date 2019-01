Vágó István elmondta Gundiról is a véleményét

Annak idején a Legyen Ön is milliomos! is Vágó Istvánnal nyolc és fél éven keresztül ment, később Fábry Sándor és Friderikusz Sándor is megkapta a lehetőséget. A TV2 újraindította a műsort, de Vágó neve fel sem merült, helyette Gundel Takács Gábor kapta a lehetőséget. A Storynak mesélt a kvízmester ennek kapcsán sok mindenről.

“Mindenről van véleményem. Ez egy műsorvezető-centrikus játék, úgyhogy olyan lesz, amelyenné a műsorvezető teszi. Az én stílusomra az volt a jellemző, hogy megpróbáltam elbizonytalanítani a játékost” – kezdte a magazinnak Vágó István, aki a sajtát stratégiáján kívül másról is elmondta, mit gondol.

“Fábry és Fridi inkább magánszámokat csinált ebből a vetélkedőből, szóval mindenkinek megvolt a maga stílusa. A licencadók szerint a műsor eredeti elképzeléséhez az én stílusom állt a legközelebb. De Gundi tehetséges fiú…”

Ám nem ez az egyetlen olyan alkalom, amikor Vágót mintha elfelejtették volna. Úgy érzi, mintha a Magyar Televízió archívumából is törölték, hiszen rajta kívül már mindenkinek megismételték a műsorait, az övéit viszont teljesen ignorálják, még az Álljon meg egy szóra! sem ment le.

“Mintha én ott sem lettem volna. Számomra ez is egy jelzés arra, hogy ne is várjam, hogy legyen munkám. Jövedelmem a nyugdíjamon és az önkormányzati képviselői honoráriumon kívül nincs, ez az önfenntartáshoz elegendő, de igazából a megtakarításaimból élek és utazom, ez most már kitart életem végéig. Nem panaszkodom, nincsenek anyagi gondjaim, de az tény, hogy 2010 óta mintha nem mernének műsorkészítéssel megbízni…”

Megosztó személyiségéről, az okokról, a politikai nézeteiről és másokkal való viszonyáról a Storynak mesélt Vágó istván: