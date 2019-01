Ma 60 éves a 80-as évek egyik leghíresebb énekesnője

Ha azt mondjuk, hogy Susanna Hoffs, valószínűleg nem sok minden jut eszedbe, ha azt mondjuk, hogy The Bangles, akkor kapiskálod, hogy egy sikeres lányzenekar (akik nem tátogtak, és még hangszeren is játszottak) a 80-as évekből, viszont ha meghallgatod ennek a dalnak az első taktusát, akkor pontosan fogod tudni, hogy kiről beszélünk:

A dal sztorijáról annyit, hogy a szerzője Prince, aki köztudott, hogy kizárólag nagyon tehetséges előadóknak írt csak dalokat. Hoffs a The Bangles legismertebb tagja volt, mivel többnyire az ő hangját hallhattad a lemezeken. A zenekar 1989-es feloszlása után szólókarrierbe kezdett, majd 1993-ban hozzáment Jay Roach filmrendezőhöz, akivel két közös fiuk született. A páros még mindig együtt, közben a Bangles is összeállt, néha játszanak egy-egy telt házas koncertet a világban. Hoffson eközben ugyan fogott az idő, de jól áll neki a kora (sportol, ezer éve vegetáriánus), és a férje is, akivel nemrégiben együtt mentek a True Detective harmadik évadjának bemutatójára. Nagy az öröm: