Két kisebbik fia emlékezik Zámbó Jimmyre

Zámbó Jimmy két kisebbik fia, Adrián és Sebastián ritkán szerepel a médiában, most mégis nyilatkoztak. A két Zámbó fiú a Story magazinban nosztalgiázott. „Ilyenkor megszaporodnak a találgatások, mi történt aznap, amikor apu meghalt – kezdte a lapnak Adrián. – Apu értéket hagyott maga után. Eddig tudatosan távol tartottam magam a nyilvánosságtól, de most már feladatomnak érzem, hogy valamilyen formában én képviseljem a Zámbó család értékét.”

Zámbó Adrián mostani életéről is mesélt. „Anyu és a barátnőm nagyon jól kijönnek egymással, de máshogy nem is működne. Nekem anyu az első, nagyon erős a kapcsolatunk, az életemet adnám érte” – mesélte a fiú, majd Sebastián is beszélt arról, hogy megy most a sora.

Bővebben a Story magazin ma megjelent számában olvashatsz erről.