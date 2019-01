Fehér Miklós egykori menyasszonyának fájdalmas a visszaemlékezés

Biztosan mindenki emlékszik arra a szörnyű januári napra, amikor a mindössze 25 éves Fehér Miklós egyszer csak összeesett a pályán, és már nem tudták megmenteni az életét. Futballrajongók százezrei gyászolták a nagyszerű sportolót, akinek a szülei és akkori menyasszonya a mai napig nem tudták túltenni magukat a borzasztó tragédián. A focista akkori párja, Kaibás Adrienn emlékezett vissza a 15 éve elhunyt labdarúgóra.

„A mai napig bennem van annak a napnak minden egyes rezdülése” – kezdte a Story magazinnak Adrienn, aki azt is elmesélte, hogy ő nem volt ott aznap Lisszabonban, hiszen esküvői ruhát nézett éppen Budapesten. Kiderült, többször is kérte Miklós a menyasszonyát, hogy maradjon vele, de időpontja volt. Adrienn azt is elárulta, hogy szörnyen beteg volt egykori szerelme, kérte, hogy ne játsszon, de ő – mint mindig – akkor is hajthatatlan volt.

„Miki nagyjából egy órával minden meccs után felhívott telefonon, elmondta, hogy ment a játék, és hogy minden rendben van-e. De akkor nem csörgött a telefonom. Az ember valahogy megérzi, ha valami nagy baj történik vele, körülötte. Többször is próbáltam elérni, aztán egyik csapattársa vette fel a mobilját, beszélt hozzám, magyarázta a megmagyarázhatatlant, folyamatosan nyugtatott, de én szinte semmit nem fogtam fel ebből. Nem hittem neki. (…) Pár perc múlva Miki édesapja hívott, hogy nincs többé fia” – idézte fel a szörnyű emlékeket Adrienn, akinek azóta született egy kisfia és egy lánya, akiket egyedül nevel. A mai napig kijár a temetőbe, hetente többször is, és a mai napig beszél hozzá.