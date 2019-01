Dopeman erotikus, szókimondó klippel tér vissza

Dopeman mindig is szókimondó stílusáról volt híres, és úgy tűnik, ezen már nem fog változtatni. Hosszú idő után tavaly összehozott egy koncertet, most pedig „piacra dobott” egy új szólódalt, amit a rajongói már most imádnak. Igaz, kicsit más stílusú, mint a régebbi zenéi, mégis 100%-ban Dopeman.

A dalszöveg és a klip is erősen 18 pluszos, de mindig is ezt szerettük benne. Dopeman kigúnyolja a mai sztárokat, akik a legnagyobb videós megosztó segítségével lettek híresek, és egy kis társadalomkritika is van benne. A pucér nők pedig elengedhetetlen „kellékei” egy ilyen klipnek.

Egy-két követő azért akadt, aki szkeptikusan fogadta az új videót, de a legtöbb rajongó már most imádja, pedig csak pár órája jelent meg.