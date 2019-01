Majkának elege lett, elhagyhatja Magyarországot

Az ózdi rapper irígylésre méltó életet él feleségével és két kisfiával. Majka keményen megdolgozott pozíciójáért az első ValóVilág megnyerése után, mára azonban révbe ért. De azzal is tisztában van, hogy Magyarországon nagyjából elérte, amit lehetett, és egyes pletykák szerint Amerikai letelepedés felé kacsintgat.

“Nem felejtem el, hogy olyan pozíció­ban vagyok, és olyan dolgokat csinálok, amiért más ölni tudna, és ez fantasztikus! Olyan életet élek, amilyet mindig is szerettem volna, és az, hogy időnként meg kell küzdenem olyan problémákkal, amilyenekkel egyébként nagyon sokan hozzám hasonlóan küzdenek, az az élet velejárója. Mindenkinek megvan a saját keresztje, amit cipel, ameddig tud, aztán mindig jobbat remél. Még a jobbnál is jobbat. Engem pont ez a telhetetlenség visz előre” – mondta sejtelmesen a zenész.

Viszont az év végén állítólag lejár Majka szerződése a TV2-nél, amelyet nem szeretne meghosszabbítani. Lapinformációk szerint óvodát és iskolát keres gyerekeinek Las Vegas-ban, ahol pókerezésből tartaná fenn a családot.

“Most elmegyek kártyázni tanulni egy fiatal titánhoz, az internetes huszárhoz, akivel átnézettem a kártyatudásomat. Kicsit fel kell újítani, mert már régen csináltam ilyet. Próbálok ezen a területen is fejlődni, meg van egyéb más tervem is, amelyről még nem beszélhetek, de az biztos, hogy a televíziózás most háttérbe fog szorulni” – fogalmazott Majka a Bors szerint.