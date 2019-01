Megkérdőjelezték Korda György nők iránti szeretét

Korda György annak idején nagy nőfaló hírében állt, aminek nagyon érdekes előtörténete van, többek között ezt is megosztották a róluk készült életrajzi könyvben. Balázs Klári kozmetikusként dolgozott, amikor megismert Gyuri bácsit, viszont kétes dolgokat hallott róla, ami eleinte megingatta a bizalmát. „Kezeltem egy nőt, és azt mondja, láttam a nevedet a plakáton Korda műsorában. Ugye, tudod, hogy az b*zi?” – mesélte a könyvben az énekesnő.

Klári lefagyott, amikor ezt meghallotta, de aztán gyorsan utánajárt, és kiderült, honnan is ered a pletyka. „A főnököm elmesélte, hogy a Moulin Rouge-ban, ahol Gyuri is kezdett, volt egy ugyanilyen nevű táncos fiú, aki köztudottan meleg volt, később elment Párizsba” – emlékezett vissza Korda György felesége, aki azt is elárulta, miért nevezték nőfalónak az énekest.

„Boldog-boldogtalant lefektetett, hogy bebizonyítsa a világnak az ellenkezőjét. Innen eredt az az iszonyatos nőfalás.” Klári éppen ezért bizonytalan volt a kapcsolatukat illetően, de aztán bebizonyosodott, hogy nem volt félnivalója.