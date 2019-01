Gömöri András Máté borzasztó frizurával nosztalgiázik

Gömöri András Máté általában nagyon jól fest a képeken, a tévében és a színpadon is, de úgy látszik, ez tíz évvel ezelőtt egészen másképp volt. A sztárok a #10yearchallenge keretin belül 1 évtizeddel ezelőtti képeket posztolnak, ebben pedig most a színész is beleállt. Nos, nem biztos, hogy ezt megosztottuk volna a helyében.

,,Köszönöm Istenem ezt a 10 évet… Utóirat: a hajam… Bocsánat” – írta a képhez Gömöri András Máté. A követők megköszönték neki, hogy azóta fodrászt váltott, és kivétel nélkül mindenki azt írja, hogy nagyon jót tett ez az elmúlt tíz év.