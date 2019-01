Soha nem látott képek kerültek elő Emilióról és Tináról

Hirtelen ötlettől vezérelve döntött úgy Tina, hogy családi jó barátjuknak megmutatja milyen kincseket rejt a családi fotóarchívum. Először nagyobbik lánya régi, kisbaba fotója került elő, majd Emilio egykori fellépésének dokumentációja. ,,Emilio szerintem nem is emlékszik erre a fotóra. A szerelése elképesztő volt, még nyakkendőt is viselt. Mai szemmel nézve nagyon vicces ez a bő szabású nadrág rajta” – mondta Tina, aki nagyon jót derült férje egykori összeállításán. Arra azonban nem számított, hogy Emilio is őriz hasonló „kincseket” róla. Így került elő Tina egyik régi fotója, amelyen még egészen más volt az énekes feleségének testalkata.

,,Tina azt hitte, hogy csak ő tud meghökkentő felvételeket mutatni. Hát tévedett! Itt igencsak jó húsban volt, igaz nekem így is tetszett” – mondta Emilio, akinek felesége nem örült annyira a régi fotó előkerülésének. ,,Én bolond, elfelejtkeztem arról, hogy rólam is lehet 140 kg-os felvételeket mutogatni. Arra azonban nem számítottam, hogy Emilio egyből elő is ránt egyet. Mindegy, ez is én vagyok, szerencsére azóta már valamennyire le tudtam fogyni” – mondta Jellinek Tina a ma 21:00-tól látható Drága családom epizódjában.