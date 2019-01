Csak minden második héten látja kislányát Dobó Kata

Dobó Kata közel két évtizede dolgozik színésznőként, újabban pedig rendezéssel is próbálkozik. Kislánya most hét éves, azaz elkezdte az iskolát, de a színésznő karrierje elején mindent a munkának rendelt alá, még a családi életet is.

“Amikor elkezdtem a hivatásomat, még nem volt a fejemben az a terv, hogy egyszer édesanya leszek. Így elképzelés sem volt, hogy hogyan lehet majd megszervezni egy-egy dolgos hétköznapot, amikor a gyerek mondjuk iskolába megy, én pedig filmet forgatok vagy éppen színházban játszom. Most utólag azt tudom mondani, hogy jobb is, hogy nem terveztem semmit, hiszen szülőként az egyik legnagyobb tapasztalásom, hogy az élet gyakorlatilag tervezhetetlen” – vallja Dobó Kata.

A színésznőnek egy korábbi kapcsolatából született meg kislánya, Szofi, akit a gyerek édesapjával heti váltásban nevelnek. “Szofi, egy hetet van velem, és egy hetet az apukájával. Lassan negyedik éve így megy, nagyon szereti az apukáját, rendkívüli módon ragaszkodnak egymáshoz. Azt gondolom, hogy minden szempontból jó ez a rendszer, hiszen így mind a ketten benne vagyunk a kislányom életében” – árulta el Kata a Borsnak, akinek volt párján kívül édesanyja, bejárónője és kedvese, Zsidró Tamás is besegít a szülői teendőkben.