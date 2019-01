Könnyezve nyilatkozott elhunyt férjéről Csongrádi Kata

Én úgy élem meg az ő fizikai elvesztését, hogy a lelke viszont él, és a dalaiban ő él

– kezdte Csongrádi Kata a mondandóját, amikor a Fem3Café-ban megkérdezték tőle, miként ápolja 2015 januárjában elhunyt férje, a dalszövegíróként évtizedeken keresztül sikert-sikerre halmózó S. Nagy István emlékét. Csongrádi hozzáteszi, hogy ő nem úgy fogalmaz, hogy a férje most lenne 85 éves, hanem úgy, hogy ő most 85 éves. Az évfordulót idén egy koncerttel, ünneplik, ahol S. Nagy dalait fiatal énekesek adják elő. Csongrádi könnybe lábadt szemmel azt is elmondta, hogy férjének van egy emlékszobája, ahol minden nap gyújt egy mécsest. “Nem engedi, hogy keseregjek” – teszi hozzá. Csongrádi szerint S. Nagy azért írta a dalokat, hogy az emberek jól érezzék magukat, és ezt kell szem előtt tartani.