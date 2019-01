Szorcsik Viki egy szál bugyiban pózol

Szorcsik Viki erotikus fotóiért odavannak a férfi követők, de még a nők is megnézik, hiszen tényleg nagyon jól néz ki. Ezt legutóbb a Korhatáros szerelemben bizonyította, ahol többször is láthattuk meztelenül, vagy fehérneműben. A színésznő most egy retró képpel jelentkezett, amin szintén nagyon kevés ruhadarabot visel, annak idején a Playboy-ban jelent meg.

,,Playboy Hungary anno 2008″ – írta a fotóhoz Szorcsik Viki, a dicsérő kommentek pedig ezúttal sem maradtak el a kép alatt.