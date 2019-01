Sütő Enikő a balesetéről beszélt

A Bors szemlézte Sütő Enikő Ép lélekben ép test című életmódrovatát, ami a FEM3 Café műsorán megy. Enikő kifejtette, hogy a bátorság és a vakmerőség nem vehető egy kalap alá, hiszen előbbi egy tudatos, míg utóbbi egy kevésbé átgondolt dolog. Hozzátette, hogy igazán bátor embernek azt tartja, aki képes belátni, mások előtt is vállalni a hibáit, és dolgozik a megoldáson. Az egy komoly lépcsőfok, ha már a beismerésig eljutunk. „Igyekszem reális lenni magammal és a környezetemmel szemben is, törekszem minél nagyobb sikerrel korrigálni a hibáimat. A külsőségeket nyilván könnyebb. Nagyon heves természet vagyok, így a folyamatos önuralmat kell leginkább tanulnom, de büszkén mondom, hogy már egészen jól megy – magyarázta, majd a lapnak elmondta, hogy mindezzel egy autóbaleset kapcsán nézhetett szembe. – Karácsony előtt volt egy kisebb autóbalesetem, amit számomra meglepően higgadtan kezeltem, pedig sosem voltam még ilyen helyzetben. Szerencsére személyi sérülés nem történt, de ez akkor is egy stresszes szituáció volt. Korábban sokkal vadabbul reagáltam volna, de most beláttam, hogy sajnos megesik az ilyen, egyszerűen rosszkor voltunk rossz helyen, semmit sem segít, ha idegeskedem. Mindenre van megoldás.”