Radics Gigi óriási sikereket ért el Amerikában

Radics Gigi számára Amerika már szinte a második otthona lett. Korábban hónapokat töltött a tengeren túlon zenei karrierjét építgetve, aminek most újabb lökést adhat friss slágerlistás helyezése. Az énekesnő Moment című dala pár hete az amerikai Billboard Dance listájának 52. helyén kezdett, mára azonban a 18. pozícióba küzdötte fel magát. Eközben olyan világsztárokat előzött meg, mint Lady Gaga és Ariana Grande.

“Nehéz felfogni, hogy az én dalom egy listán szerepel olyan világsztárok slágereivel, akiket szakmailag tisztelek, nem mellesleg rajongok is értük. Hihetetlen, hogy az én zeném csak kúszik felfelé, a legendás énekesnők pedig utánam következnek. Nem is tudom elmondani, milyen érzés. Kíváncsi vagyok, meddig jutunk, remélem, sikerül még néhány helyet javítani, bár ez így is mesés eredmény” – mondta az X-Faktor mentora boldogan a Blikknek.