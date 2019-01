Megmentett egy 4 éves gyereket Mádai Vivien

Többször is írtunk már arról, hogy Ausztriában egymást érik a hatalmas havazások, ahogy azt a hírt sem hagytuk ki, hogy Präbichl síterepéről 64 magyar kellett kimenteni. A magyarok a nagy hó ellenére folyamatosan érkeznek Ausztriába, Mádai Vivien például Jochbergben van. Azt mondta a kedd reggeli Mokkában, hogy ugyan 4 éves kora óta síel, de ekkora havat ő még az életben nem látott, sőt megjegyezte, hogy a helyiek sem már vagy 5 éve. Mádai arról is beszélt, hogy megmentett egy 4 éves gyermeket. „Ez egy kedves történet. Tegnap volt szerencsénk síelni… Mentünk a felvonón, és előttünk ment egy kisgyerek, de csoporttal… Kiesett a csákányos felvonóból…” Ha a csákányos felvonóból valaki kiesik, általában semmi probléma, mert oldalra el lehet síelni a pályára, de most akkora volt a hó, hogy ez képtelenség. „Se ki, se be” – mondta Mádai, és elmagyarázta, hogy végül miként mentették ki a gyermeket. Tessék, hallgasd végig: