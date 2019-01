FINA: Hosszú Katinka nem úszhat világcsúcsot

A nemzetközi szövetség (FINA) kedden úgy döntött, hogy engedélyezi az úszóknak a részvételt a szövetség által el nem ismert versenyeken is. Ezért eddig kétéves büntetés is járhatott. A FINA azonban nem tekinti hivatalosnak az ott elért eredményeket, így

világcsúcsot sem lehet dönteni.

A decemberben Torinóba meghirdetett pénzdíjas verseny, az International Swimming League ötletét olyannyira ellenezte a FINA, hogy eltiltással fenyegette meg az ott indulni kívánó toplistás úszókat, például a 100 mellen világrekorder Adam Peatyt, vagy Hosszú Katinkát. Emiatt a versenyt törölték is.

Az úszók szerint

a FINA alacsony pénzdíjakat tűz ki

a versenyein, ezért Hosszú Katinka Andrew Michaellel és Tom Shieldsszel egy washingtoni bíróságon be is perelte a FINA-t. Ezután az úszószövetség nagyobb pénzdíjakat ígért be a világkupákra és a világbajnokságokra.