Nem léphetett fel a Táncdalfesztiválon Zalatnay Cini

A hét végén rendezték meg az egykori “táncdalosok” gálaműsorát a Papp László Sportarénában. A 60-as, 70-es években a Táncdalfesztiválon befutott sztárok garmadája szórakoztatta a stadiont megtöltő közönséget, valaki azonban nagyon hiányzott a fellépők közül: Zalatnay Cini.

Cini mindössze húsz évesen nyerte meg először a Magyar Televízió által megrendezett tehetségkutatót, melyben az évek során szinte az összes magyar könnyűzenei együttessel és énekessel fellépett. Ezért is érthetetlen sok rajongó számára, miért nem állhatott idén a színpadon. “Természetesen, ha meghívnak, elmentem volna, hiszen ez az életem. Nagyon sokan írtak nekem, hogy visszaadták a jegyüket, amikor látták, hogy nem leszek a fellépők között. A Retro Rádióban DJ Dominique is kifejtette a véleményét, hogy nincs Zalatnay nélkül táncdalfesztivál. Nekem is hiányzott a közönség, de remélem, megélem még, hogy táncdalfesztiválon énekelek!” – mondta Cini a Blikknek.

A szervezők által kiadott nyilatkozat szerint Zalatnay “nem személyes okokból kifolyólag nem lép[ett] fel az idei koncerten”, és “a jövőbeni együttműködés lehetősége továbbra is fennáll.”