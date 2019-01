Szandi ritkán látott anyukája pont olyan, mint ő

Szandi szuper produkciókat nyújtott a Csak show és más semmiben, most azonban visszatért a való életbe. Természetesen sokszor fellép, a családjának is rengeteg időt szentel, most pedig még az édesanyját is elvitte szórakozni egy estére. Színházba mentek, onnan posztolt az énekesnő, a hasonlóság pedig ledöbbentette a kommentelőket is.

Szandi leírásából az is kiderül, hogy ez nem egy akármilyen színdarab volt, hiszen a fia, Csabi is táncolt benne. Mint megtudtuk, egyelőre „csak” az ExperiDance növendékeként, de minden vágya, hogy egyszer profi táncos legyen.