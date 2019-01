Liu Shaolin Sándorra eléggé kiakadt az exe

Liu Shaolin Sándor és exe, Elise Christie tavaly júliusban szakítottak, azóta pedig az olimpiai bajnok koris elmondása szerint nem is nagyon beszéltek. Most az Európa-bajnokságon találkoztak, ahol egyébként Liu brillírozott, a volt barátnője azonban nem szerepelt túl fényesen, emellett pedig még be is mutatott volt szerelmének.

Liu Shaolin Sándort nem hatott meg ez a kis jelenet, hiszen bravúrosan teljesített a dordrechti Eb-n: