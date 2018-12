Curtist nem zavarja, hogy párja nem dolgozik

Több mint másfél éve él boldog párkapcsolatban Curtis, aki szerelmével már az esküvőre készül. A rappert nem zavarja, hogy párja nem dolgozik, saját feladatának tartja az anyagiak előteremtését – írja a Blikk.

„Krisztikére az édesapja ingatlanokat hagyott, és a lakások kiadásának papírügyeit intézi, de úgymond főfoglalkozása nincs. De ezt nem is bánom, nem baj, hogy nem karrierista. Most elkezdett egy sminktanfolyamot, lehet, hogy ebbe az irányba megy el, de ha otthon akar maradni, én abban is támogatom. Az anyagiak az én reszortom” – mondta Curtis.