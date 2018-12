Kapocs Zsóka őszintén beszélt magánéletéről

Első közös karácsonyára készül Kapócs Zsóka 8 hónapos kisfiával. “Azt nem tudom elmondani, mennyire szeretem. Már áll, és oldalazva megy. Kicsit erőszakos, nálunk a kaja a kardinális kérdés. Soha nem volt ilyen kerek az életem. Néhány éve még nem gondoltam volna. Ha jó ember vagy, az Isten megsegít. Semmit nem kaptam ingyen, de elértem, amit akartam” – mondta Kapocs Zsóka a Borsnak, aki azt is elárulta, hogy nem unatkoznak a hétköznapokban. “Költözünk, és még nem látom a végét. Csináltam egy céget, a KapocsArtHome-ot, ahol bútorkereskedéssel is foglalkozom a lakásfelújítás, lakberendezés mellett. Ja, és 26-tól, 31-ig három előadásom lesz naponta a MÜPA-ban egy gyerekdarabban, a Kristályban. Még elmondani is fárasztó” – mondta a színésznő.