Megható fotót posztolt a lányáról Epres Panni

Epres Panni és Benedek Tibor nagyon harmonikus házasságban élnek, a gyerekek is nagyon nagyok már. Bár a modell megfogadta évekkel ezelőtt, hogy nem posztol a lányáról és a fiáról, most mégis megosztott egy nagyon megható képet, amin az olimpiai bajnok vízilabdázó is rajta van.

Bár Epres Panni szövegéből kiderül, hogy ez egy nyári fotó, ez nem von le az értékéből. Látszik, hogy milyen összhang van a családban, amit természetesen a rajongók is kiszúrtak.

Mi is imádjuk ezt a képet!