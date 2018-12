Mádai Vivien: „Minden ránc az enyém”

Az történt, hogy Mádai Vivien a fentebbi fotót osztotta meg az Instagramján. A fotó szép, jól sikerült, hosszas poszt is jár hozzá, melynek első sorából még elképzelésed sincs, hová jutunk, de egyszer csak meglesz, hogyan kerülhet párhuzamba a fa konyhapult és az arca. Tessék, olvasd el:

Nálunk a konyhában fa pult van otthon. Azt mondták anno, vigyázzak vele, mert ezen tényleg minden meglátszik. Ha ráteszem a forró lábast egyből beleég minden, és egy félrecsúszott kés is azonnal éles sebet ejt a finom fán.

De engem nem érdekelt… Tudtam, hogy bár kockázatos, mégis ragaszkodtam hozzá. És igazuk lett…

Az a fa tele van, sebekkel, foltokkal, sérülésekkel, mindennel amire egykor figyelmeztettek. A kifutott leves okozta égésre, miközben a gyerek bukfencbemutatójára figyeltem. Életem első kuglófjára, amit kikaptam a sütőből, mert azonnal indulnom kellett valahova, vagy az éles mélyedésre, amit egy kés okozott, mert szeletelés közben könnyesre nevettem magam valamin.

Itt mindennek jelentése, és mindennek története van.

És pontosan ilyen az arcom is. Mert minden seb, minden folt, minden ránc az enyém, és a legszebb emlékeim lenyomatai, egy komplett térkép. És én nagyon szeretem, ahogy azt a fa pultot is.