Köllő Babett kirakta a férjét a hálószobába

A Best magazin cikkében Köllő Babett mesélt arról, hogy férjével és Milla lányával miként élik mindennapjaikat. Mint kiderült, a Csak show és más semmi sztárja mióta csak hazajött az RTL Klub Celeb vagyok, ments ki innen forgatásáról, “száműzte” férjét a hálóból, és helyette Millával alszik.

“Együtt alszunk egy éve. Azóta, hogy huszonnégy napig egy tévéműsor miatt távol voltam tőle egy dzsungelben. A férjem nem ért egyet velem, és nem csak azért, mert így a vendégszobába szorult, de szerinte árt a házaséletünknek is. Szerintem meg nem ezen múlik. Amíg Millának így jó, addig nekünk is. Talán picit az is benne van, hogy a végsőkig akarom élvezni, hogy még kicsi” – magyarázta Köllő.