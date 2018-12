Freddie énekli Dobó Kata filmjének betétdalát

Freddie nyerte a Sztárban sztárt, amivel a zsűri nem egészen értett egyet, viszont a közönség végig imádta a szerény énekest. Eddig is rengeteg fellépése volt, de most valószínűleg megkétszereződik a felkérések száma, emellett pedig kiderült, hogy Dobó Kata első rendezésének, a Kölcsönlakás című filmnek a betétdalát is ő énekli.

A varázslatos karácsonyi hangulatot teremtő, derűs, életvidám dal a Los Angelesben élő magyar zeneszerző, Czomba Imre munkája, aki ezt a zeneművet még december elején rögzítette a Hungarian Studio Orchestra zenekar és Freddie közreműködésével Budapesten.

„Nagyon jó légkörben zajlottak a felvételek. Szinte nem is éreztük, hogy milyen keményen dolgozunk.

A dallam, a szöveg vitt magával mindannyiunkat, és abban bízom, hogy az optimista, az ünnepekhez passzoló jókedvűséget sugárzó dal utat talál az emberekhez, és ha meghallgatják azt, akkor rájuk is átragad az vidámság, ami minket kísért a készítése közben” – osztotta meg gondolatait Freddie.