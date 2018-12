Keményen nekimentek Sebestyén Balázsnak

Folytatódik a vadászbotrány, ami november 22-én tört ki, miután a Rádió 1 műsorában Sebestyén Balázs istent játszó alkoholistáknak nevezte a vadászokat, mert kiderült, hogy valaki lelőtt egy szigorúan védett, európai szürke farkast a Bükkben – írja a Blikk.

Most, hetekkel később Bajdik Péter az Országos Magyar Vadászkamara főtitkára úgy gondolta, hosszú levélben fejti ki álláspontját az ügyben, illetve azt kérte, vegyék le a Rádió 1 weboldaláról az érintett műsort tartalmazó felvételt.

Sebestyén Balázsék egy az egyben felolvasták a levelet a rádióban, hozzátéve, hogy azért tettek így, mert úgy látják, így tisztességes. „Biztosíthatom, hogy a magyar vadásztársadalom döntő hányada nem „segg”, hanem a mindennapokban kötelességtudó, dolgozó, családapaként vagy anyaként otthon is helytálló hétköznapi ember, akik közül sokan az Ön/Önök hallgatói. (…) A vadásztársadalmon belül mélységes a felháborodás, melyet Balázs véleménynyilvánítása váltott ki. (…) Kikérjük magunknak azt a megállapítást is, hogy a magyar vadászokat alkoholistáknak, részegen duhajkodó idiótáknak állítja be a műsor” – olvasható többek között a levélben.