Drasztikus életmódváltásba kezdett Kálloy Molnár Péter

Kálloy Molnár Pétert október végén rohammentő vitte kórházba egy előadásról, a színész mellkasi fájdalmakra panaszkodott. Az azóta eltelt hetekben teljesen átalakította az életét, valamint szakemberekhez is fordult – írja a Blikk.

„Járok egy tanfolyamra, ahol egy dietetikus és egy pszichológus segít abban, hogyan is kell tényleg életmódot váltanom. Amikor az embert az élet 48 évesen szembesíti egy olyan dologgal, amelyeket sokkal idősebbek szoktak átélni, az nem egyszerű… Úgy döntöttem, tanulok belőle” – vallotta be a színművész, aki a cigarettát is letette a betegsége miatt, pedig 13 éven át dohányzott.

Egy ideig még gyógyszereket kell szednie, hogy megerősítse a szívét, de Kálloy Molnár Péter – aki másfél hónap kihagyás után tér vissza a színpadra – sporttal is segíti a teljes gyógyulást: szobabiciklizik odahaza. Sőt stresszcsökkentés céljából azt tervezi, hogy a jövőben ritkábban fog autót vezetni.