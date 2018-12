Ekkor indul az új Legyen Ön is milliomos!

Gőzerővel forgatja a TV2-n január 2-án debütáló új Legyen Ön is milliomos!-t Gundel Takács Gábor, napi három adást vesznek fel. Kvízmesterként ugyan szabad kezet kapott, de alaposan fel kellett készülnie a legendás vetélkedőre – írja a Blikk.

„Ebből a műsorból az is kiderül, hol tart ma az általános tájékozottság. Például csak a milliomos játék miatt néztem bele a Trónok harca vagy az Agymenők című tévésorozatba, mert voltak ilyen kérdések, de az új emojikat is átnéztem” – vallotta be vetélkedők házigazdájaként is népszerű sportkommentátor, aki augusztusban vállalta el a felkérést, de ezt közel két hétig – a szeptemberi bejelentésig – titokban kellett tartania.