Ekkora x-faktoros balhé még sose volt

Mint arról beszámoltunk, ismét elszabadultak az indulatok az X-Faktor stúdiójában a szombati elő show-ban. Ilyen komoly balhé korábban nem volt – írja a Blikk. Gáspár Laci és Puskás Peti két héttel ezelőtti vitájuk után megint a kamerák kereszttüzében estek egymásnak, ám most ByeAlex és Radics Gigi is beszállt.

Az X-Faktor elődöntője után így látták a mentorok a „vérre menő” veszekedésüket:

„Mindketten szókimondóak vagyunk, még akkor is, ha azzal megbántjuk a másikat” – mondta Puskás Peti Gáspár Lacira utalva. Mentortársai is egyetért abban, hogy mindketten hevesek. „Bár Petivel nagyon szeretjük egymást, ha kell, félrerakjuk a barátságot, és egymásnak esünk” – vallotta be Gáspár Laci.