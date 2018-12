ValóVilág 9: Krisztián megy párbajozni

Vasárnap este megtartották a Világ Való Világ 9 Való Világ powered by Big Brother harmadik kiválasztását. A 11 villalakónak döntenie kellett arról, hogy kivel nem szeretne együtt élni a VV-házban. A párbajgyőztes Csoki most védettséget élvez, tehát őt ma nem jelölhették meg a többiek.

A Villalakók közül Lacika voksolt először és Krisztiánra tette a kiválasztó jelet. Reni Erát jelölte meg. Greg kiválasztó jelét Krisztián kapta, ezzel neki már két jele lett. A folytatásban Vivien Adrit ajándékozta meg egy jellel. Ezután Adri állt a táblához, ő Vivient jelölte meg. Era is Krisztiánt ajándékozta meg egy jellel, így Krisztiánnak már három jelölése lett. Krisztián Zsuzsút küldené párbajra. Ezután Zsuzsu következett, ő ugyancsak Krisztiánt jelölte, ezzel a srácnak már négy jele lett. Hunor szintén Krisztiánra voksolt, így ötre duzzadt Krisztián voksainak száma. Csoki választottja is Krisztián lett, ezzel hat jelölése lett. Roli jelét is Krisztián kapta, ezzel a megmagyarázhatatlan foglalkozású, 23 éves fiú – aki a beköltözés után két nappal már Cintikével szexelt – hét voksot gyűjtött be.

A Villalakók tehát úgy döntöttek, hogy Krisztián – aki egyből rámozdult a tesitanárra a Való Világ sulis hetén – legyen a Való Világ 9 Való Világ powered by Big Brother harmadik kiválasztottja. Szerdán kiderül, kit visz magával párbajozni.