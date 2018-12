Embert próbáló napok előtt áll Lagzi Lajcsi

Lagzi Lajcsi komoly elhatározásra jutott: hogy képes legyen feldolgozni mindazt a rosszat, ami vele történt az elmúlt években, fogadalmat tett: ahány napot börtönben töltött, annyi kilométert gyalogol majd le az El Caminón – írja a Blikk.

“A nejem kiborult, de a gyerekeink is bolondnak tartanak, hogy ebben a hideg, szeles, esős időszakban vágok neki az El Caminónak. A rosszakaróim biztos azt gondolják, a bírósági ügyem miatt megyek vezekelni, ami így nem igaz…Két éve ilyenkor még zaklatott voltam, tavaly még voltak súlyproblémáim, de a Reg-Enor rendbe tett. Rá is edzettem a nagy túrára a teli hátizsákkal és a túrabotokkal. Kivizsgáláson is voltam. Tökéletes a vércukrom és a vérnyomásom. Készen állok!” – mondta Lagzi Lajcsi.