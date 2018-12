VV Gigi: “egy babát már elvesztettünk”

A Bors kiderítette, VV Giginek, azaz Rácz Ildikónak kislánya lesz, aki a pár első házassági évfordulójára érkezik.

“Nagyon vártuk már, hogy szülők lehessünk! Sokáig nem mertük beleélni magunkat abba, hogy babánk lesz, mert nyáron egy babát már elvesztettünk. Amikor meghallgathattuk a szívhangját, akkor hittük csak el, hogy valóban lakik valaki a pocakomban. Már azt is tudjuk, hogy kislányunk lesz!…Szerencsére a reggeli rosszullétek is múlóban vannak. Kicsit fáradékonyabb vagyok a megszokottól és időnként vannak hangulatingadozásaim, de jól vagyok, és nagyon élvezem, ahogy változik a testem. Az utóbbi napokban a hasam is nagyot nőtt” – mondta VV Gigi.