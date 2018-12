Laky Zsuzsi férje olyan súlyos fejsérülést szenvedett, hogy károsodott a rövid távú memóriája

Laky Zsuzsi férje komoly árat fizetett a karrierjéért. A volt ketrecharcos bajnok, Dietz Gusztáv több olyan súlyos fejsérülést szenvedett, amitől károsodott a rövid távú memóriája – írja a Bors. A legbátrabb páros szereplője a forgatáson említette, hogy egy logikai feladatot inkább a felesége oldjon meg helyette, mert ő képtelen lenne rá.

“2015-ben, Linzben szenvedtem súlyos vereséget, Tomislav Spahovic ütött ki. Egy labdába sem fejelhettem volna bele fél évig, még edzésen sem üthettek volna meg, de rá egy hónapra elvállaltam egy bécsi gálát. Ezen a meccsen is le­ütöttek, kibújt a fedezékből a fejem, párat kaptam a földön is, pedig már öntudatlan voltam. Ez bizony nyomokat hagy az ember agyában” – mondta Laky Zsuzsi férje.

“Nem érzem magam hülyének, nem lettem gyengébb képességű….De egyrészt van mobiltelefonom, ha Zsuzsi kér valamit a boltból, és nem jut eszembe, fel tudom hívni, ahogy a címeket is meg tudom nézni benne. A feleségem az élő noteszem, mindent nyolcszor elmond, felhív egy találkozó előtt, beálltunk „hülyebiztosra”. Zsuzsi mindent felír nekem, jelez a telefonom, SMS-t küld négyszer-ötször is, ha kell. Azzal is nyugtatnak az orvosok, hogy szépen lassan visszaépülhetnek ezek az idegi kapcsolatok az agyamban” – mondta Dietz Gusztáv.