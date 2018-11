Will Smith a fiáról: „Sokáig szenvedtünk a válás miatt”

Will Smith és előző felesége, Sheree 3 évig voltak házasok, mielőtt a színész összejött jelenlegi párjával, Jada Pinkett Smith-szel. Nem volt szép válás, sokáig még a gyerek miatt sem beszéltek, de aztán lenyugodtak a kedélyek, és egy idő után rendeződött a viszonyuk. Azonban Will fia, Trey nem viselte jól a válást és nagyon sokáig nem tartotta a kapcsolatot az apjával, ami nagyon bántotta a színészt. Szerencsére, már jóban vannak, erről vallott Will Smith.

„Nem mindig voltunk ilyen jóban Trey-jel. Az édesanyjától való elválás után évekig szenvedtünk. Elárulva és elhagyva érezte magát. Egy igazi áldás, hogy megjavult a kapcsolatunk az én gyönyörű fiammal”– írta a fotóhoz a színész, aki apa-fia napokat tartott a legidősebb gyermekével Abu Dhabiban.