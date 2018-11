Kiss Ramóna húga így vélekedik a babáról

Kiss Ramóna ragyog a boldogságtól, és ajándékként él meg minden napot, amit várandós kismamaként tölthet. Ahogy születése óta mindig, most is mindenben mellette áll kishúga, Debóra, aki már most ajándékokkal halmozza el a kis Noét.