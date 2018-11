Hódi Pamela megkérte Mazsit, hogy fejezze be

El akarta kerülni a balhét Hódi Pamela, ezért úgy döntött, élő videóban teszi tisztába a történteket. A sztori egyik része az, amit Katona Renátának, vagy ahogyan jobban ismerjük, Berki Mazsinak üzent.

„Megkértem, hogy fejezze be, hogy állandóan Natit tolja az Instáján. Ez nem normális dolog. Hányan csinálnak ilyet? Nem járultam hozzá, ezután sem fogok! Akkor ezt megértette, nem tudom, mi változott. Szépen elmondtam, hogy én sem viszem el a kutyáját, és posztolom tele vele az oldalamat” – hangzott el a videóban, de Berki Krisztián újdonsült felesége mellé legalább annyian álltak ebben a történetben, mint Pamela mellé. Összegezve azt mondhatnánk, sokan gondolják, hogy Pamelának szerencséje van Mazsival, aki azért tele nem szórta a közösségi oldalát Natival, de látszik, milyen jól kijönnek. Ez pedig igenis fontos, de értik azt is, hogy Pamela nem szeretné, ha a lányával népszerűsítené magát Mazsi.

A történet másik vezérfonala az a Berki Krisztiánnal folytatott vitája, amire mindketten reagáltak a saját oldalukon, Krisztián talán hevesebben. A lányuk, Berki Natasa nevére kötött lakástakarék-szerződésen vitáztak. Külön érdekes, hogy egy hónapja éppen Berki volt az, aki Nati születésnapja kapcsán mesélt arról, mennyire rendben vannak a dolgaik otthon.

„Szerettem volna, hogy Natinak egy születésnapja legyen. Pamelával rendeződött a viszonyunk. Ahogy Pamela is megtalálta a párját és én is, így már Natinak egyértelmű, hogy anyának és apának is van szerelme. Ettől függetlenül szeretné ezt az egységet együtt is látni. Azt kérte, hogy amikor hozzuk ki a tortát, akkor mindenképp egymás mellett üljünk. Ezért látható ez a pillanat, a gyereket kell előtérbe helyezni.”

A kommentelők szerint a mostani beszólogatásból és sok más megjegyzésből az látszik, hogy Berki még mindig Pamelába szerelmes, és Mazsi csak kapóra jött neki. TE mit gondolsz?