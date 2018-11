Ábel Anita a válásáról: “Én mondtam ki konkrétan, hogy vége”

Ábel Anita a BEST magazinnak adott interjút, bármennyire nehezen is mesél most a magánéletéről. 16 együtt töltött év után döntöttek úgy a férjével, Krisztiánnal, hogy jobb lesz külön életet kezdeniük. Anita férje egy hónapja költözött el otthonról, és mostanra már lányuk, Luca is megszokta az új helyzetet.

“Sajnos, az emberek nehezen váltanak, inkább megmaradnak ott, ahol már nem érzik jól magukat, mert az szerintük még mindig jobb, mint a bizonytalan holnap. Én viszont azt vallom: egy életünk van, és bizony kell bátor döntéseket hoznunk. Ez a mostani is egy ilyen. Hiszem, hogy jobb lesz neki és nekem is. És még valamit szeretnék mondani: a válásunkról most beszélek először és utoljára! Közszereplőként nyilvánosság előtt élem az életem, és a mostani nyilatkozatommal csak meg akartam előzni és akadályozni minden esetleges pletykát.”

Éppen ezért mesélt Ábel Anita arról, hogy van-e bármelyiküknek új párkapcsolata, és arról is, hogyan mondták el a lányuknak, hogy elválnak. Azt sem titkolja, hogy talán el kellett volna menniük párterápiára, de mint kiderült, volt, amitől ezzel kapcsolatban nagyon félt, ahogy a magazinban olvasható. A döntés végül közös volt.

“Szembe kellett nézni a problémákkal, és mivel nem tudtuk azokat megoldani, váltani kellett, továbblépni. Én mondtam ki konkrétan, hogy vége.”

Ábel Anita a válásáról, az otthoni vitákról és a jelenlegi helyzetről csak a BEST magazinnak mesélt:

kiderül az is, a munka csak következmény volt-e vagy oka annak, hogy a helyzet tovább romlott.