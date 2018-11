Pásztor Anna: ez a legszebb születésnapi ajándék

Zaklatás miatt emeltek vádat a Pásztor Annát fenyegető férfi ellen, közölte tegnap a IX. Kerületi Ügyészség. Mint ismert, a dunaszerdahelyi P. Jozefet a nyáron egy Anna and the Barbies koncerten fogták el, ahova állítólag azért ment, hogy megkéselje az énekesnőt, akit korábban közel két évig az interneten zaklatott.

“Ma van a születésnapom, és ennél megnyugtatóbb hírt nem is kaphattam volna. Úgy látszik, a hatóság is úgy ítéli meg, hogy az én és mások védelme miatt is fontos, hogy ez a férfi rács mögött maradjon. Nem repkedek az örömtől, hiszen mégiscsak egy másik ember életéről van szó, de zaklatott, nyomasztott, idegesített. A nyugalmam záloga, hogy bent maradjon, és minél tovább lesz rácsok mögött, nekem és a családomnak annál jobb. Nyugodt, békés karácsonyunk lehet a gyerekekkel, ami a legfontosabb” – mondta Pásztor Anna a Blikknek.

Mivel P. erőszakkal fenyegetőzve zaklatta áldozatát, legfeljebb kétéves börtöntüntetésre számíthat, de Pásztorék ügyvédje szerint felfüggesztettel meg fogja úszni.