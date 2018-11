Liptai Claudia kisfiát hazaengedték a kórházból

View this post on Instagram

Kedves Mindenki! Nehéz napok vannak mögöttünk és még bőven a lábadozást éljük de már itthon ismerős illatok és ismerős állatok között. Bár Marci még nagyon pici és remélem nem is fog erre emlékezni de mindenképp megmutatom neki azt a szeretetcunamit amit az elmúlt napokban kapott. Külön Köszönjük az orvosoknak és a nővérkéknek az odaadást és a szakértelmet. A munkámat pedig természetesen akkor folytatom ha azt Marci állapota megengedi. ❤️