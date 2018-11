Meghalt Ricky Jay, korunk egyik legnagyobb bűvésze

Meghalt Ricky Jay bűvész, aki Hollywood kedvence is volt. A közönség nem csak saját előadásaiból ismerheti őt és trükkjeit, hiszen számos filmben is szerepelt. Játszott a Boogie Nightsban, a Magnóliában, A tökéletes trükkben és még A holnap markában is, de szerepet vállalt a Deadwood című westernsorozatban is.

Ricky Jay 1948-ban született Brooklinban Richard Jay Potash néven, a nevét övező legenda szerint már négyéves korában fellépéseket vállalt, és ő volt a legfiatalabb bűvész, akit a közönség nightklubok és varieték színpadán láthatott.

Leginkább kártyatrükkjeiről volt híres, de nemcsak elvarázsolta a lapokat, hanem szédítő sebességgel tudta elhajítani őket. A Guniness Word Record feljegyzése szerint Ricky Jay 145 km/h-s sebességgel dobta a kártyalapot egy görögdinnyébe 58 méter távolságról.

Az 1990-es években Deceptive Practices (Megtévesztő praktikák) néven céget alapított Michael Weberrel, hogy hollywoodi produkcióknak adhassanak tanácsot a látványos trükkök területén. Cégével részt vett a a Forrest Gump, a Kongó, A tökéletes trükk és A mágus című filmek elkészítésében.

A hivatalos közlés szerint a híres bűvész természetes halállal halt meg Los Angelesben hetvenéves korában.