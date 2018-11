Élő adásban ríkatták meg Balázs Andit

Nem vádolhatnánk azzal a TV2-t, hogy zökkenőmentes volt a Csak show és más semmi legutóbbi adása. Köllő Babettékre például nem lehetett normálisan szavazni otthonról, Koholák Alexáék pedig egy olyan “bűvészmutatványt” adtak elő, ami talán egy hároméves megtévesztésére volt alkalmas.

Eke Angéla és Vastag Csaba produkciójától viszont mindenkinek elállt a szava. A páros József Attila Mama című versét “feliratozta” élőben, kézzel készült rajzokkal egy kivetítőn. A szomorkás költemény után pedig a kamera Balázs Andira fordult, aki könnyeivel küszködött.

“Harmincöt éves koromban vesztettem el őt, és azért tartom ezt igazságtalannak, mert még rengeteg közös élményünk lehetett volna. Az ünnepek közeledtével mindig felerősödik bennem a hiánya, nem tudom, és nem is akarom már visszatartani a könnyei­met. Ő mindig velem van, sokat beszélgetek vele. A színházi premierek előtt például mindig mondom neki, hogy figyeljen, mert ma nagyon nagy szükségem van rá. Sokat beszélek is róla, mert ez egyfajta terápia számomra. Feldolgozni azonban sohasem fogom, hogy elvesztettem” – mondta a Borsnak Balázs Andi, aki nővérét is elvesztette egészen fiatal korában.