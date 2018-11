Visszatért az 5 hónapja szült Földes Eszter

Hivatalosan is visszatért a színpadra Földes Eszter, akinek júniusban született meg a kisfia, Álmos Fülöp. A Válótársak sorozat sztárja visszavette szerepeit minden színházban. Amíg a színpadi teendői lefoglalják, párja, Lovasi András vigyáz a csöppségre – írja a Blikk.

„Természetes volt a visszatérésem, így is terveztük, úgy éreztem, ismerem magam annyira, hogy tudjam, össze tudom majd hangolni a szülői és a színházi teendőimet. Én is így nőttem fel, a szüleim szintén színházi emberek, úgyhogy számomra ez az életvitel a természetes” – mondta a színésznő, aki már forgatásra is vitte Álmost, sőt a szövegtanulás is remekül megy a kisbaba társaságában.

Földes Eszter Miro Gavran A Baba című darabjával tér vissza a Karinthyba, majd januártól egy kétszereplős darabban Udvaros Dorottya partnere lesz.