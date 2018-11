Chuck Norris exkluzív: elmondja, mit akar Budapesten

Viccek százai születtek Chuck Norris rettenthetetlenségéről, hiszen az akciófilmekben is mindig legyőzhetetlen szuperhősként láthatjuk. Ismerjük a mémgyárak vicceit, sőt, ezeken ő maga is nevet, önironiából még a Feláldozhatókban is vállalt egy vicces jelenetet. Pedig valójában, Chuck Norris jótékonykodó, elesetteket segítő, istenfélő ember, akit már nem a szép nők, hanem a 13 unokája tud levenni a lábáról. A hétvégén Budapestre érkező hollywoodi színész exkluzív interjút adott a Story magazinnak.

A Babtista Szeretetszolgálat jótékonysági rendezvényére érkezik Magyarországra Chuck Norris, és ezt a színész komolyan veszi, de ő maga elmondta, mennyire fontso neki.

“Nagyon fontos. Azt akarom, hogy az emberek ne csak harcművészként és filmsztárként emlegessenek, hanem keresztényként is, aki eleget tesz a humanitárius kötelezettségének. A korábbi amerikai elnök, George W. Bush segítségével még 1998-ban indítottam egy Kickstart Kids nevű jótékonysági szervezetemet, amely harcművészeti és karakterfejlesztő programmal szolhál az állami iskolák számára.”

A budapesti előadás többek között arról szól, hogyan tért meg a színész, mi volt az életében a fordulópont. A feleségével, Genával éppen a legjobbkor ismerkedtek meg, Norris nagyon mélypontról tudott fordítani, erről is mesél majd. Most a Storynak egy rövid betekintést engedett a magánéletébe, különösen, mert Norris tudja, milyen népszerű még most is Magyarországon.

Chuck Norrist várjuk a budapesti hídon!

“Rengeteg vicc született rólam önöknél is, például hogy már kétszer elszámoltam végtelenig, mg hasonlók. Ezek egyáltalán nem zavarnak, jókat derülök rajtuk én is. Azt hallottam, hogy a magyarok hidat akartak rólam elnevezni Budapesten, sokáig vezettem is a szavazást, de az utolsó pillanatban a politikusok nem engedték. Azt hiszem, ha most ott leszek, elmegyek arra a hídra és átnevezem magamra!” – mesélte a Storynak nevetve Chuck Norriss

Arról, mennyit edz, a felesége betegségéről, hogy miért nem filmezik, hogyan gyászolja elhunyt öccsét, és hogyan él, mindent megtudhatsz a magazinból.